Факты ICTV — Выпуск 15:45 (15.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки; Европа постепенно смягчает карантин, в США — количество умерших внезапно увеличилось; правительство спасает экономику, малому и среднему бизнесу обещают льготные кредиты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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