Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні новий антирекорд за кількістю заражених коронавірусом за добу; Європа поступово пом’якшує карантин, в США – кількість померлих раптово збільшилась; уряд рятує економіку, малому і середньому бізнесу обіцяють пільгові кредити.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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