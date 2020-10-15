Факты ICTV — Выпуск 15:45 (15.10.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: полевые госпитали во дворцах спорта, перепрофилирования других медучреждений под больницы для больных коронавирусом и привлечение к работе интернов; медицинская система страны на грани, но украинцы упорно игнорируют маски и дистанцию; дистанционное обучение в школах и вузах, как воспринимают такое образование преподаватели и студенты; как разобраться с бюллетенями, чтобы ваш голос учли на местных выборах; что нужно знать, чтобы правильно употреблять витамины и не навредить своему организму.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-10-15
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