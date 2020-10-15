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Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: польові госпіталі в палацах спорту, перепрофілювання інших медзакладів під лікарні для хворих на коронавірус та залучення до роботи інтернів; медична система країни на межі, але українці вперто ігнорують маски та дистанцію; дистанційне навчання в школах та вишах, як сприймають таку освіту викладачі та студенти; як розібратися з бюлетенями, аби ваш голос врахували на місцевих виборах; що треба знати, аби правильно вживати вітаміни і не нашкодити своєму організмові.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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