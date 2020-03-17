Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: штрафы и уголовная ответственность за нарушение карантина. Верховная Рада приняла антикоронавирусные законы; карантин везде. Сегодня закроется метро, прекратят междугородное и межобластное транспортное сообщение, закроют все развлекательные заведения и питания; семь больных COVID-19 в Украине, 42 человека — проверяют; в мире болезнь унесла жизни более чем семи тысяч человек; ограничения работы КПВВ на линии разграничения. До третьего апреля пропускают только по прописке.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 12:45.

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