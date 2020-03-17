Факти ICTV – Випуск 15:45 (17.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: штрафи і кримінальна відповідальність за порушення карантину. Верховна Рада ухвалила антикоронавірусні закони; карантин усюди. Сьогодні закриється метро, припинять міжміське і міжобласне транспортне сполучення, закриють усі розважальні і заклади харчування; семеро хворих на COVID-19 в Україні, 42 людини – перевіряють; у світі недуга забрала життя більш ніж семи тисяч людей; обмеження роботи КПВВ на лінії розмежування. До третього квітня пропускають тільки за пропискою.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.