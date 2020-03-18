Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: закрыт метрополитен, отменено авиа и дорожное сообщение. Да, неудобно, но действенно и не на всю жизнь. Оставайтесь дома и будем здоровы; налоговые каникулы, упрощение ведения бизнеса и уменьшения аренды. Кабинет министров разрабатывает специальные меры поддержки; мы проверили как дезинфицируют транспорт и дома, и оказывается — это все профанация.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 12:45.

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