Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: закритий метрополітен, скасоване авіа та дорожнє сполучення. Так, незручно, але дієво і не на все життя. Залишайтеся дома і будьмо здорові; податкові канікули, спрощення ведення бізнесу та зменшення аренди. Кабінет міністрів розробляє спеціальні заходи підтримки; ми перевірили як дезінфікують транспорт та будинки, і виявляється – це все профанація.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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