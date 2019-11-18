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Факты ICTV – Выпуск 15:45 (18.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: не покупайтесь на рекламу лекарств в интернете, которые якобы испытали на себе известные люди, они как выяснилось, ничего об этом не знают, а их имя грубо используют мошенники; в Украину идут морозы, вода в Венеции понемногу спадает, снегопады в Испании; в Бельгии за брошенный окурок уже в следующем году – штраф 200 евро, если не заплатите – приедет полиция и тогда придется выложить 350 евро.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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