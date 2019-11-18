Факти ICTV – Випуск 15:45 (18.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: не купуйтесь на рекламу ліків в інтернеті, які нібито випробували на собі відомі люди, вони як з’ясувалось, нічого про це не знають, а їхнє ім’я брутально використовують шахраї; в Україну йдуть морози, вода у Венеції потроху спадає, снігопади в Іспанії; у Бельгії за кинутий недопалок вже наступного року – штраф 200 євро, якщо не заплатите – приїде поліція і тоді доведеться викласти 350 євро.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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