Факты ICTV — Выпуск 15:45 (19.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличивается. Как мы готовы придерживаться карантинных мероприятий и какая ситуация сейчас с общественным транспортом; ни одного инфицированного за сутки. Китай возвращается к нормальной жизни; никаких прав, только указание молчать и не общаться с журналистами. Руководство Киевпастранса запугивает своих водителей и вообще не считает их за людей; целая эпоха и моральный авторитет нации — Лине Костенко сегодня 90 лет. Мы вспомнили любимые строки ее стихов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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