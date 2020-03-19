Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшується. Як ми готові дотримуватися карантинних заходів і яка ситуація нині з громадським транспортом; жодного інфікованого за добу. Китай повертається до нормального життя; жодних прав, лише вказівка мовчати та не спілкуватися з журналістами. Керівництво Київпастрансу залякує своїх водіїв та взагалі не вважає їх за людей; ціла епоха та моральний авторитет нації – Ліні Костенко сьогодні 90 років. Ми пригадали улюблені рядки її віршів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.