Факты ICTV – Выпуск 15:45 (19.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: тонны опасных пестицидов, которые травили людей и окружающую среду вывезут из Херсона на утилизацию во Францию; долги по зарплате не отошли в прошлое, уже третий месяц без денег – работники райбольницы Дубна Ровенской области; частные университеты Кипра интересуют студентов программированием смартфонов, компьютерными играми и роботами; в Копенгагене среди парка Тиволи зажгли новогоднюю елку, мужчины скажут – это в их честь, ведь сейчас международный день мужчин.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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