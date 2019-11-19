Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.11.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: тонни небезпечних пестицидів, що труїли людей і довкілля вивезуть з Херсонщини на утилізацію до Франції; борги із зарплати не відійшли в минуле, вже третій місяць без грошей – працівники райлікарні Дубна на Рівненщині; приватні університети Кіпру зацікавлюють студентів програмуванням смартфонів, комп’ютерними іграми і роботом; у Копенгагені серед парку Тіволі засвітили новорічну ялинку, чоловіки скажуть – це на їхню честь, адже нині міжнародний день чоловіків.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2019-11-19
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