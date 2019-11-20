Факты ICTV – Выпуск 15:45 (20.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: у Станицы Луганской должно начаться разведения войск, террористы же запустили фейковую новость о нарушении Украиной соглашений; Кабмин открывает публичный доступ к системе мониторинга выполнения ассоциации с ЕС; россияне сняли с наших кораблей даже унитазы; на Львовщине жители двух городов таки имеют шансы получить тепло.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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