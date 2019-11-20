Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: біля Станиці Луганської має початись розведення військ, терористи ж запустили фейкову новину про порушення Україною угод; Кабмін відкриває публічний доступ до системи моніторингу виконання асоціації з ЄС; росіяни познімали з наших кораблів навіть унітази; на Львівщині мешканці двох міст таки мають шанси отримати тепло.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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