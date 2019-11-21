Факты ICTV – Выпуск 15:45 (21.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина потребует от России вернуть вооружение из наших кораблей, захваченных в Керченском проливе; о пленных забыло государство, после подвалов боевиков на мирной Украине они не могут найти себя; Факты побывали в Новом Орлеане и увидели, как изменили и отстроили город после разрушительного урагана Катрина.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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