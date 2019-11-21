Факти ICTV – Випуск 15:45 (21.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна вимагатиме від Росії повернути озброєння з наших кораблів, захоплених у керченській протоці; про цих полонених забула держава, після підвалів бойовиків на мирній Україні вони не можуть себе знайти; Факти побували в Новому Орлеані і побачили, як змінили та відбудували місто після руйнівного урагану Катріна.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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