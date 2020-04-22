Факты ICTV — Выпуск 15:45 (22.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: карантин продлевают до 11 мая; 467 новых больных коронавирусом в сутки и 13 умерших в Украине; в единственном на Волыни антитуберкулезном диспансере государственного финансирования не хватает даже на зарплату медикам.

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