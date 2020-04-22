Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: карантин продовжують до 11 травня; 467 нових хворих на коронавірус за добу і 13 померлих в Україні; в єдиному на Волині антитуберкульозному диспансері державного фінансування не вистачає навіть на зарплатню медикам.

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