Факты ICTV – Выпуск 15:45 (22.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: снова незаконная свалка. В окрестностях Киева тлеет 50 тонн мусора; автомбильные номера в ближайшее время могут подорожать вдвое; полмиллиона гривен компенсации за нападение бездомного пса! Можно ли выиграть такое дело; два столичных рестораны в списке гастрономических чудес света. Где стоит обедать борщом и варениками.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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