Факти ICTV – Випуск 15:45 (22.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову незаконне сміттєзвалище. На околицях Києва тліє 50 тонн непотребу; автомбільні номери найближчим часом можуть здорожчати вдвічі; півмільйона гривень компенсації за напад безпритульного пса! Чи можна виграти таку справу; два столичних ресторани в переліку гастрономічних див світу. Де варто обідати борщем та варениками.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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