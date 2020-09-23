Факты ICTV — Выпуск 15:45 (23.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Александр Лукашенко тайно провел инаугурацию и снова вступил на должность президента Беларуси; более 3,5 тыс. новых заражений в день; коронавирус отредактировал список самых влиятельных людей планеты по версии Time; в Одесской области посетителям ресторана предлагают самим поймать рыбу, приготовить ее и съесть.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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