Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Олександр Лукашенко таємно провів інавгурацію і знову вступив на посаду президента Білорусі; понад 3,5 тис. нових заражень за день; коронавірус відредагував список найвпливовіших людей планети за версією Time; на Одещині відвідувачам ресторану пропонують самим зловити рибу, приготувати її та з’їсти.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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