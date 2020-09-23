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Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Олександр Лукашенко таємно провів інавгурацію і знову вступив на посаду президента Білорусі; понад 3,5 тис. нових заражень за день; коронавірус відредагував список найвпливовіших людей планети за версією Time; на Одещині відвідувачам ресторану пропонують самим зловити рибу, приготувати її та з’їсти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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