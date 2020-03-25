Факты ICTV — Выпуск 15:45 (25.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля, Кабмин продлил карантинные мероприятия по всей стране; коронавирус распространяется по Украине, среди заболевших даже 7-летний ребенок; к знаменитостям, которые подцепили вирус добавился и британский Принц Чарльз; как ухаживать за помещением и личными вещами чтобы коронавирус ни проник в ваш дом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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