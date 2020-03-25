Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: режим надзвичайної ситуації до 24 квітня, Кабмін продовжив карантинні заходи по всій країні; коронавірус шириться Україною, серед захворіли навіть 7-річна дитина; до знаменитостей, які підчепили вірус додався і британський Принц Чарльз; як доглядати за приміщенням та особистими речами аби коронавірус не проник у ваш дім.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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