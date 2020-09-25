Факты ICTV — Выпуск 15:45 (25.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине делают фальшивые справки об отсутствии коронавируса; директор государственного Олимпийского колледжа, чтобы не выполнять закон, вывел на улицы проплаченных борцов и устраивает провокации; волонтеры предлагают создать Единый реестр пропавших без вести, а в Карпатах начинается бархатный сезон отдыха.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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