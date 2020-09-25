Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні роблять фальшиві довідки про відсутність коронавірусу; директор державного Олімпійського коледжу, аби не виконувати закон, вивів на вулиці проплачених борців і влаштовує провакації;волонтери пропонують створити Єдиний реєстр зниклих безвісти, а у Карпатах починається оксамитовий сезон відпочинку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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