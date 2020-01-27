Факты ICTV – Выпуск 15:45 (27.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине не зафиксировано ни одного случая нового коронавируса, что повально убивает людей в Китае; мир вспоминает тех, кого убивали только за то, что они евреи; Украина в этом году планирует построить 4 тыс. километров качественных дорог.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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