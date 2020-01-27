Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні не зафіксовано жодного випадку нового коронавірусу, що повально вбиває людей у Китаї; світ згадує тих, кого вбивали лише за те, що вони євреї; Україна цього року планує збудувати 4 тис. кілометрів якісних доріг.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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