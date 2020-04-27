Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні кількість інфікованих коронавірусом за добу зменшилась; на передовій сьогодні двоє поранених; скандал у київській владі. Мер звільнив свого заступника через напад на поліцейського; в інфекційних відділеннях хворим немає чого їсти. При цьому пацієнтів навіть не випускають у магазин.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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