Факты ICTV – Выпуск 15:45 (31.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве с визитом госсекретарь США Майк Помпео; Великобритания навсегда покидает Европейский Союз; коронавирус достался до России; в феврале в Украине заработает государственная программа по поддержке малого и среднего бизнеса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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