Факти ICTV – Випуск 15:45 (31.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві з візитом держсекретар США Майк Помпео; Британія назавжди покидає Європейський Союз; коронавірус дістався до Росії; у лютому в Україні запрацює державна програма з підтримки малого і середнього бізнесу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.