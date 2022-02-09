Факты ICTV — Выпуск 15:45 (09.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украину прибыл еще один самолет с военной помощью от Великобритании; Папа римский Франциск назвал возможное вторжение России в Украину безумием; самые успешные студенты Национального аэрокосмического университета ХАИ получили именные стипендии Президентского фонда Леонида Кучмы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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