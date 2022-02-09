Факти ICTV — Випуск 15:45 (09.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україну прибув ще один літак з військовою допомогою від Великої Британії; Папа римський Франциск назвав можливе вторгнення Росії в Україну божевіллям; найуспішніші студенти Національного аерокосмічного університету ХАІ отримали іменні стипендії Президентського Фонду Леоніда Кучми.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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