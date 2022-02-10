Факты ICTV — Выпуск 15:45 (10.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Берлине продолжается совещание политических советников Нормандского формата; в Киеве с визитом действующий глава ОБСЕ и польский министр иностранных дел Збигнев Рау; в Канаде более недели протестуют дальнобойщики; за полугодовую работу отчитывались руководители НАБУ и САП.



Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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