Факты ICTV — Выпуск 18:45 (01.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Луганской области пылает уже 11 тыс. га, погибли девять человек, 14 в больницах; в Украине второй день более четырех тысяч инфицированных; в Львове запустили уникальный социальный проект; глава МВД Арсен Аваков передал итальянскому суда новое доказательство в защиту Маркива; в Нагорном Карабахе ранены французские журналисты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.