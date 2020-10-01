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Факти ICTV – Випуск 18:45 (01.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Луганщині палає вже 11 тис. га, загинули дев’ять людей, 14 у лікарнях; в Україні другий день понад чотири тисячі інфікованих; у Львовові запустили унікальний соціальний проект; глава МВС Арсен Аваков передав італійському суду новий доказ на захист Марківа; у Нагірному Карабаху поранені французькі журналісти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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