Факты ICTV – Выпуск 18:45 (02.12.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: подозреваемым в убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Соболева нет и 20 лет; Зеленский всем поклонникам России с Донбасса порекомендовал перебраться туда жить; Закарпатье замело снегом.
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2019-12-02
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