Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: підозрюваним у вбивстві 3-річного сина депутата Київської облради Соболєва немає і 20 років; Зеленський усім прихильникам Росії з Донбасу порекомендував перебратися туди жити; Закарпаття замело снігом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.