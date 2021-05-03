Факты ICTV — Выпуск 18:45 (03.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: не все верующие прислушивались к Пасхальным рекомендациям правительства и дружно пошли в храмы святить корзины без масок и дистанции; Еврокомиссия советует Евросоюзу открывать границы для иностранцев — требования; русское оружие у наших границ спровоцировало свежие дискуссии о необходимости вступления в НАТО, есть ли у нас перспективы членства при наличии военного конфликта.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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