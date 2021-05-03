Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: не всі віряни прислухались до Великодніх рекомендацій уряду і дружно пішли в храми святити кошики без масок і дистанції; Єврокомісія радить Євросоюзу відкривати кордони для іноземців – вимоги; російська зброя біля наших кордонів спровокувала свіжі дискусії про необхідність вступу в НАТО, чи є у нас перспективи членства за наявності військового конфлікту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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