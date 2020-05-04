Факты ICTV — Выпуск 18:45 (04.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство продлило карантин до 22 мая, однако смягчило его режим с 11 мая; Украина до сих пор не прошла пике болезни, ежедневно сотни зараженных коронавирусом; Европа осторожно возвращается к жизни: открываются маленькие магазины, салоны красоты, парки и музеи, в Италии отныне заработали экспортные производства.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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