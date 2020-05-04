Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.05.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 04.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд подовжив карантин до 22 травня, однак пом’якшив його режим з 11 травня; Україна досі не пройшла піку хвороби, щодня сотні заражених коронавірусом; Європа обережно повертається до життя: відкриваються маленькі крамниці, салони краси, парки й музеї, в Італії відсьогодні запрацювали експортні виробництва.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 21:10 (04.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (04.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (04.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (04.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (04.05.2020)
Факти ICTV. Спорт (04.05.2020)
Факти ICTV. Спорт (04.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (03.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.05.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (02.05.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка