Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд подовжив карантин до 22 травня, однак пом’якшив його режим з 11 травня; Україна досі не пройшла піку хвороби, щодня сотні заражених коронавірусом; Європа обережно повертається до життя: відкриваються маленькі крамниці, салони краси, парки й музеї, в Італії відсьогодні запрацювали експортні виробництва.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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