Факты ICTV – Выпуск 18:45 (05.03.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: их встречали с камнями, а провожали с президентом. В Новых Санжарах истек срок обсервации эвакуированных из Уханя; на Буковине уже пять человек госпитализированы с подозрением на коронавирус; Верховная Рада может выразить недоверие Генпрокурору; террористы создали в Донбассе застенки и концлагеря. Факты узнали ужасные подробности от бывших пленных.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2020-03-05
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