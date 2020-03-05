Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: їх зустрічали з камінням, а проводжали з президентом. У Нових Санжарах закінчився термін обсервації евакуйованих з Уханю; на Буковині вже п’ятеро людей госпіталізовані з підозрою на коронавірус; Верховна Рада може висловити недовіру Генпрокурору; терористи створили на Донбасі катівні і концтабори. Факти дізнались жахливі подробиці від колишніх полонених.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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