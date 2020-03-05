Факты ICTV – Выпуск 15:45 (05.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Новых Санжарах истек срок обсервации, изолированных встречали родные и президент; на Буковине уже пять человек госпитализированы с подозрением на корнавирус; Верховная Рада может выразить недоверие генпрокурору; террористы создали в Донбассе застенки и концлагеря.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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