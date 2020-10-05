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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (05.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: очередной поджог на Луганщине, горят леса вблизи сел Нижнетеплое и Артема, там детонируют снаряды, огонь подступает к электростанции; после выходных менее 4 тыс. больных, но прогнозы тревожные; медицинским кислородом обеспечены всего треть больниц, если распространение эпидемии ускорится, то Украине грозит тотальный дефицит кислорода.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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