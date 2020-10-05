Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: черговий підпал на Луганщині, горять ліси поблизу сіл Нижньотепле та Артема, там детонують снаряди, вогонь підступає до електростанції; після вихідних менше 4 тис. хворих, та прогнози тривожні; медичним киснем забезпечена всього третина лікарень, якщо поширення епідемії пришвидшиться, то Україні загрожує тотальний дефіциту кисню.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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