Факты ICTV – Выпуск 18:45 (05.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: причиной страшного пожара в одесском колледже называют старую электропроводку, которую уже давно никто не проверял; 25 лет будапештскому меморандуму, документу, который стал образцом утонченного международного обмана; ЦИК впервые за 10 лет проверит счетная палата.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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